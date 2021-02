Burgemeesters praten over vervolg maatregelen en vaccinatie

De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio krijgen maandag in Utrecht te horen hoe het kabinet verder wil gaan met de coronamaatregelen die op dit moment gelden. Justitieminister Ferd Grapperhaus komt in het Veiligheidsberaad bespreken wat het kabinet dinsdag tijdens een persconferentie bekend wil maken over de voortzetting van de avondklok en de strikte bezoekbeperking aan huis. De burgemeesters geven daar hun mening over.