Leider Suu Kyi van Myanmar opgepakt bij mogelijke staatsgreep

Aung San Suu Kyi, de regeringsleider van Myanmar, is in de nacht van zondag op maandag opgepakt door het leger, meldt een woordvoerder van haar partij de Nationale Liga voor Democratie (NLD). Ook meerdere andere prominente leden van de NLD zijn gearresteerd. De woordvoerder zegt dat er naar alle waarschijnlijkheid een staatsgreep gaande is. Getuigen melden dat tientallen soldaten zich op straat bevinden.