Forse stijging vaccinaties op basis van schatting ministerie

Op het coronadashboard van de overheid was zondag een forse stijging in het aantal vaccinaties te zien: van 226.000 naar 346.000. De reden? Een nieuwe rekenmethode van het ministerie, waarmee een schatting wordt gemaakt van het aantal gezette prikken dat nog niet officieel is gemeld, zo legt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid uit.