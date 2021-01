EU betreurt de ruim 5000 arrestaties Rusland bij demonstraties

De Europese Unie betreurt de duizenden „wijdverbreide arrestaties” in Rusland zondag, heeft EU-buitenlandchef Josep Borrell op Twitter geschreven. Russen zijn massaal de straat opgegaan om steun te betuigen aan oppositieleider Aleksej Navalni, die vastzit sinds hij een paar weken geleden in Rusland is teruggekeerd.