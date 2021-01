PO-Raad vraagt scholen nog even te wachten met heropenen

De PO-Raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs, roept scholen op nog even te wachten met het organiseren van de heropening op 8 februari tot er meer duidelijk is over de extra maatregelen om dit veilig te kunnen laten verlopen. „De PO-Raad is blij dat kinderen binnenkort weer naar school kunnen, maar er zijn ook nog veel vragen over hoe een heropening veilig, verantwoord en uitvoerbaar kan”, aldus de organisatie.