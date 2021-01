Apeldoorn tevreden over ‘ordelijk verlopen’ demonstratie

Burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn is tevreden dat een „koffiedrink-demonstratie” in zijn gemeente zondag rustig en ordelijk is verlopen. Heerts vaardigde zondagmorgen een noodbevel uit vanwege „een dreiging van ernstig geweld tegen personen”, maar dergelijk geweld is uitgebleven. Het noodbevel is zondag aan het begin van de avond weer ingetrokken, aldus de gemeente.