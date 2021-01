Britse oorlogsveteraan Captain Tom Moore getroffen door corona

De Britse oorlogsveteraan Captain Tom Moore (100) is besmet geraakt met het coronavirus. De man die wereldberoemd werd vanwege zijn corona-inzamelingsactie heeft moeite met ademhalen en is opgenomen in het ziekenhuis, maar ligt niet op de intensive care. Dat maakte zijn familie bekend aan Britse media. Moore had volgens zijn dochter de afgelopen weken te kampen met een longontsteking. Om die reden was hij nog niet gevaccineerd tegen Covid-19.