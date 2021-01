Cijfers grote bedrijven in beeld op beurzen

Beleggers krijgen de komende beursweek opnieuw cijfers van een aantal grote bedrijven voor de kiezen nu het cijferseizoen iets verder vordert. In Nederland vallen met name Shell en Unilever op. In het buitenland staan onder meer de Chinese webwinkel Alibaba, farmaceut Pfizer, oliebedrijf ExxonMobil en techondernemingen Amazon en Alphabet, het moederbedrijf van Google, op de rol.