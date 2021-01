Geen loon personeel Miss Etam en Steps door NOW-onduidelijkheid

Het personeel van Miss Etam en Steps heeft in januari geen loon ontvangen. NXT Fashion, de eigenaar van de winkelketens, heeft een beroep gedaan op de NOW-regeling om steun te krijgen bij het betalen van de salarissen van het personeel. Uitkeringsinstantie UWV heeft die aanvraag nog in behandeling en is er nog niet over uit of de winkelketen een bestaande of een nieuwe onderneming is.