Rheden sluit Posbank weer af wegens drukte

De gemeente Rheden heeft natuurgebied de Posbank zondagmiddag afgesloten, omdat het er te druk was. De gemeente waarschuwde vrijdag al dat het Veluwse gebied gesloten zou worden, zodra er in de omgeving geen parkeerplekken meer zouden zijn. De Posbank is sinds het uitbreken van de coronacrisis een van de populairste gebieden die recreanten opzoeken om te wandelen en te fietsen.