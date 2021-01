Noodverordening van kracht in Leeuwarden

In Leeuwarden is vanaf 17.00 uur een noodverordening van kracht. Burgemeester Sybrand Buma houdt rekening met de komst van groepen relschoppers, vanwege oproepen op sociale media. Buma roept mensen op weg te blijven uit de stad en niet meer naar buiten te gaan. Met zo’n verordening heeft de politie op de plaatsen waar de maatregel van kracht is meer bevoegdheden om mensen aan te houden en te fouilleren.