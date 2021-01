Ierland: vooraf niet gewaarschuwd over intrekken brexitprotocol

Aan Ierland is niks gevraagd door de Europese Commissie over het voornemen om de export van coronavaccins naar Noord-Ierland aan banden te leggen. Dat heeft Thomas Byrne, de Ierse minister van Europese Zaken gezegd. Het besluit had volgens de BBC kunnen leiden tot controles aan de grens tussen EU-lidstaat Ierland en het Britse Noord-Ierland, maar is snel weer ingetrokken na kritiek.