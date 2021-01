Flinke overstromingen Roer, Maas stijgt nog

De Roer tussen Roermond en de Duitse grens treedt op steeds meer plaatsen buiten haar oevers. Grote stukken landerijen, weilanden, landwegen en fietspaden zijn ondergelopen, met name bij Vlodrop en Sint Odiliënberg, zei een woordvoerder van waterschap Limburg zaterdag. „Het water is op sommige plaatsen over een oppervlak van honderden meters breed overstroomd”, zei de woordvoerder. Ook de Maas blijft stijgen, zelfs meer dan verwacht. De hoogste stand wordt zondag bereikt, aldus Rijkswaterstaat.