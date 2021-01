Augustinus actueel door citaten paus en Biden

Het is niet de vraag óf Augustinus nog actueel is, maar op welke wijze, vindt Hans Alderliesten. De projectleider maatschappelijke vraagstukken bij Movisie betoogde dat vrijdagavond in Gouda tijdens een lezing over ”Augustinus voor mensen van nu”, gehouden in het kader van het studium generale van Driestar educatief.

„Regelmatig wordt de kerkvader-filosoof geciteerd: door paus Franciscus in zijn laatste sociale encycliek, door Gert-Jan Segers in het Kamerdebat over het aftreden van de regering en door Joe Biden in zijn inauguratiespeech.” Biden beriep zich op Augustinus, „een heilige van mijn kerk” (de Rooms-Katholieke Kerk, red.), om in een verdeeld land over eenheid te spreken. De kerkvader beschrijft volgens Biden een gemeenschap die grenzen van ras en klasse overstijgt.