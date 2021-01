Koopmans bezoekt ziekenhuis dat eerste coronapatiënten behandelde

Internationale experts hebben een bezoek gebracht aan het ziekenhuis in het Chinese Wuhan dat de eerste patiënten behandelde bij wie officieel was vastgesteld dat ze het coronavirus hadden. Daar spraken ze met medisch personeel. „De verhalen zijn vrij vergelijkbaar met ik hoorde van onze intensivecare-artsen”, schreef de Nederlandse viroloog Marion Koopmans in een Engelstalig twitterbericht.