‘Nederlander gaat zuinig om met spaargeld’

Nederlanders gaan het geld dat ze tijdens de coronacrisis extra hebben gespaard, als het straks weer kan niet zomaar uitgeven. Mensen vinden het volgens economen van ABN AMRO moeilijk om op hun gespaarde geld in te teren, ook al is dat hoger dan ze initieel hadden voorzien. Bovendien bleven de uitgaven aan duurzame goederen als een huis, een verbouwing, een nieuwe wasmachine of een auto op niveau, waarmee een inhaalslag minder aannemelijk lijkt.