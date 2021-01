Gekte rond GameStop noopt Nederlands BinckBank tot ingrijpen

Ook Nederlandse beleggers hebben zich de afgelopen dagen gestort op de aandelen van gamewinkelketen GameStop en AMC, die door toedoen van groepen particuliere beleggers op internetfora als Reddit in korte tijd ongekend hard aan waarde wonnen. De twee aandelen stonden deze week bij de Nederlandse onlinebroker BinckBank bij de meest verhandelde effecten, zegt een woordvoerder. Om klanten in bescherming te nemen heeft het platform voor particuliere beleggers de handel in GameStop en AMC nu beperkt.