Wil de echte man opstaan?

Ik heb niet in militaire dienst gezeten, ben geen sporter, rook niet, drink geen alcohol en wel slappe koffie, heb twee linkerhanden, heb geen enkele interesse in auto’s evenmin als in verre reizen. Ben ik een echte man? Waaraan denkt u bij een échte man? Is dat een manager met een dikke auto en intussen zijn derde vrouw? Is een huisman, iemand die géén carrière wil maken een echte man?