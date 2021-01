Meditatie: Niet één mens

Hoeveel mensen in deze coronatijd zeggen niet hetzelfde: „Ik heb niet één mens.” Mensen die in eenzaamheid hun dagen slijten. Wat een zegen als je dan nog samen bent. Of nog kinderen hebt die om je geven. Onze coronatijd duurt best lang. Maar nog geen 38 jaar, zoals bij de in ons tekstvers bedoelde zieke. In onze situatie is er nog steeds hoop dat het dit jaar beter zal worden.