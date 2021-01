Verkeersregelaars voor parkeerplekken Posbank

Natuurmonumenten en de gemeente Rheden zetten zondag verkeersregelaars in om automobilisten die naar de Posbank willen een parkeerplaats toe te wijzen. Als alle plekken in de omgeving van het Veluwse natuurgebied vol zijn, sluit de gemeente de Posbank af. Alleen een rondje rijden door de heidevelden is dit weekend niet toegestaan, aldus de gemeente vrijdag.