In DierenPark Amersfoort is een zeldzame Standing’ daggekko uit het ei gekropen. De Amersfoortse dierentuin is daar heel blij mee, aangezien deze daggekko’s in het wild bedreigd zijn en alleen nog op een deel van Madagaskar voorkomen, zegt dierenverzorger Ronnie Joha vrijdag. Lang niet alle eieren van daggekko’s komen uit.