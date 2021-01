Kaag neemt woorden over boerenorganisatie niet terug

Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) blijft bij haar uitspraken over de boerenorganisatie Farmers Defence Force (FDF) die ze eerder deze week op televisie deed. Ze neemt haar woorden niet terug, zei ze vrijdag in een reactie op de eis van de boerenclub voor een schadevergoeding. Dat FDF haar uitspraken smadelijk of lasterlijk vinden „is hun goed recht. We leven in een rechtstaat.”