Tata Steel: loskoppelen Nederlandse tak gaat wel gewoon verder

Staalconcern Tata Steel zet zijn plannen om het hoogovencomplex in IJmuiden en andere Nederlandse activiteiten los te koppelen van de verlieslatende Britse tak door, ondanks het mislukken van gesprekken over een verkoop van Tata Steel Nederland. De onderneming is wel teleurgesteld dat de onderhandelingen met de Zweedse branchegenoot SSAB op niets zijn uitgelopen.