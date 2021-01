Vijf mensen in Nederland hebben de Braziliaanse variant van het coronavirus opgelopen. Het gaat om twee mensen uit de regio Amsterdam en iemand uit Gelderland, die onlangs in Brazilië zijn geweest. Daarnaast is de variant vastgesteld bij twee mensen uit Noord-Brabant. Die hebben volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geen reis naar dat Zuid-Amerikaanse land achter de rug.