Drontenaren kunnen meedoen aan grote coronatestproef

Alle Drontenaren van 12 jaar en ouder kunnen zich vanaf 8 februari drie keer in zes weken tijd laten testen op een eventuele besmetting met het coronavirus. Het maakt niet uit of zij wel of geen coronagerelateerde klachten hebben. Dronten is door het ministerie van Volksgezondheid uitgekozen als een van de locaties waar een proef wordt gedaan met grootschalig testen, om op die manier beter zicht te krijgen op het virus en de verspreiding ervan.