Van Engelshoven: teleurgesteld over aantal vrouwen in topposities

„Heel teleurstellend”, noemt emancipatieminister Ingrid van Engelshoven de resultaten van de Bedrijvenmonitor Topvrouwen van de Commissie Monitoring die vrijdag bekend werden. Het loopt nog weinig vaart met het aantal vrouwen in topposities. In 90 procent van de bedrijven is de verdeling nog niet evenwichtig, blijkt uit de monitor op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.