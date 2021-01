‘Gekte rond GameStop is erger dan het casino’

De oproep van kleine beleggers op internetforum Reddit om de beurskoers van GameStop tot ongekende hoogte te duwen, is een levensgevaarlijk spel. Particuliere beleggers lopen een groot risico op financiële klappen als de zeepbel barst, waarschuwt adjunct-directeur Errol Keyner van de Nederlandse Vereniging van Effectenbezitters (VEB). „Dit is erger dan het casino, dit is spelen met vuur.”