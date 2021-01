Schouten wil steun aan noodlijdende dierentuinen snel overmaken

Het kabinet wil snel zorgen dat het geld kan overmaken aan noodlijdende dierentuinen. Dat bleek deze week broodnodig: Artis moet afscheid nemen van zijn drie leeuwen en Diergaarde Blijdorp dreigt dieren in het ergste geval zelfs te laten inslapen. De regeling van 39 miljoen euro ligt nog in Brussel, waar de Europese Commissie de staatssteun eerst nog moet goedkeuren. „Daar zetten we echt de druk erop”, zegt minister Carola Schouten, verantwoordelijk voor dierenwelzijn.