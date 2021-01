Schorsing kinderarts na dood baby opgeheven

De voorwaardelijke schorsing van een jaar van een kinderarts, in verband met de dood van een tien dagen oud meisje, is ongedaan gemaakt door het Centraal Tuchtcollege. De schorsing was opgelegd door het Regionaal Tuchtcollege Eindhoven. De waarschuwing voor drie bij de kwestie betrokken gynaecologen blijft wel in stand.