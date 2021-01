Marokko start als eerste vaccinatiecampagne op vasteland Afrika

Marokko is een vaccinatiecampagne gestart en heeft daarmee een primeur op het Afrikaanse continent. In academische ziekenhuizen in Casablanca zijn om te beginnen mensen die in de ziekenhuizen werken ingeënt met een vaccin van Sinopharm, meldden plaatselijke media. Marokkanen kunnen zich op ongeveer 3000 locaties in hun land laten vaccineren. De procedure inclusief de vaccinatie duurt tien minuten tot een kwartier volgens de gezondheidsautoriteiten.