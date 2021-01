Almelose woning doorzocht om faillissementsfraude zorginstelling

Opsporingsdienst FIOD heeft vrijdag een woning in Almelo doorzocht in een onderzoek naar faillissementsfraude bij een zorginstelling. Vermoedelijk gaat het om een totaalbedrag van ruim 1,3 miljoen euro. Het onderzoek richt zich op een 40-jarige vrouw, die directeur was van de instelling, meldt de FIOD.