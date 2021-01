Acties kleine beleggers zorgen voor nervositeit op beurzen

De Europese aandelenbeurzen zijn vrijdag over een breed front omlaaggegaan. De beursgekte op Wall Street, waar een groep kleine beleggers de strijd is aangegaan met grote hedgefondsen, zorgde voor nervositeit op de markten. De kleine beleggers werken via sociale media samen om de koersen van bepaalde bedrijven flink op te drijven, met als doel om professionele investeerders, die speculeren op koersdalingen, uit te roken en op te zadelen met forse verliezen.