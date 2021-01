Van Ark over versoepelingen: druk op de zorg is nog wel heel hoog

Minister Tamara van Ark (Medische Zorg) is nog niet heel optimistisch dat het kabinet volgende week eventuele versoepelingen van de coronamaatregelen kan aankondigen. „Laat ik het zo zeggen dat ik zelf zie dat de druk in de zorg nog heel hoog is.” Daarnaast gaan de besmettingscijfers nog niet snel genoeg omlaag, en zijn er zorgen over de Britse variant.