‘Koffiedrinken’ mag in Apeldoorn, wel noodverordening

Mensen die willen protesteren tegen de coronamaatregelen, mogen zondag komen ‘koffiedrinken’ op het Zwitsalterrein in Apeldoorn. Burgemeester Ton Heerts wil dat niet verbieden, omdat demonstreren een grondrecht is in Nederland. Maar voor alle zekerheid stelt hij vrijdag wel een noodverordening in, die geldt vanaf zaterdagavond 21.00 uur tot maandagochtend 04.30 uur, schrijft hij in een brief aan de gemeenteraad.