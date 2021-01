MS-patiënt kan behandeling voor terugval voortaan thuis krijgen

Mensen met multiple sclerose (MS) hoeven voortaan niet of nauwelijks meer naar het ziekenhuis als ze een zogenoemde terugval krijgen in hun ziekteproces. Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg maken capsules met 100 mg methylprednisolon. Die zijn speciaal voor deze mensen bedoeld. Tot nog toe moesten ze dit middel in het ziekenhuis via de aderen krijgen toegediend, maar de nieuwe capsules kunnen ze gewoon thuis slikken.