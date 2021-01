Kabinet teleurgesteld over wegvallen Zweedse overname Tata

Het kabinet is teleurgesteld dat het Zweedse staalbedrijf SSAB toch afziet van een overname van Tata Steel Nederland. Het wegvallen van de overname is vooral een domper omdat het kabinet blij was met de groene ambities van SSAB, terwijl de Zweden juist aangeven dat ze aanliepen tegen de hoge verduurzamingskosten die gepaard zouden gaan met de overname.