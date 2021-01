Weer Engelse vliegtuigbom gevonden in Zeeuws dorp Nieuwvliet

In het Zeeuwse dorp Nieuwvliet (gemeente Sluis) is opnieuw een Engelse vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De 500-ponder werd ontdekt tijdens bodemonderzoek op een terrein in de Lampzinspolder tussen Nieuwvliet-Dorp en Nieuwvliet-Bad, waar recreatiewoningen moeten komen.