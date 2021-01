Van Ark: kabinet besluit dinsdag over de coronamaatregelen

Aankomende dinsdag besluit het kabinet over een eventuele versoepeling van de coronamaatregelen, zo zegt minister van Medische Zorg Tamara van Ark. Het zou dan gaan over de vraag of de maatregelen per 9 februari kunnen worden herzien, met als belangrijkste versoepelingen het heropenen van de scholen en het opheffen van de avondklok.