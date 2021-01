Varkens in Nood wil meer controle op ongezonde stoffen in stallen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) moet vaker en beter onderzoek doen naar ziekmakende stoffen in varkensstallen, vindt dierenwelzijnsorganisatie Varkens in Nood. In 2018 werd besloten tot gerichte inspecties en metingen met speciale apparatuur, maar die gebeuren naar de zin van de club niet vaak genoeg.