China erkent Brits ‘Hongkong-paspoort’ niet meer

China erkent niet langer een speciaal Brits paspoort waar miljoenen mensen in Hongkong over zouden kunnen beschikken, als een wettig reisdocument of als document om zich mee te identificeren. De regering heeft laten weten dat de volksrepubliek het ‘Britse nationale overzeese paspoort’ met ingang van zondag niet meer erkent. De stap is een reactie op het aanbod van de Britse premier Boris Johnson om het speciale paspoort te gebruiken om mensen in Hongkong desgewenst aan een verblijfsstatus in het Verenigd Koninkrijk en de Britse nationaliteit, en dus een echt Brits paspoort, te helpen.