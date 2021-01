Estafettestaking metaalsector gaat verder

De stakingsgolf in de metaalsector gaat volgende week verder. Het is de zesde staking op rij in de estafettestaking die een „fatsoenlijke cao metaal” moet afdwingen. Volgens vakbondsbestuurder Wilma Nieveen FNV is het loonbod van de werkgevers zo laag, dat „alle medewerkers er per saldo flink op achteruit gaan.”