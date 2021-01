‘AEX begint lager aan laatste handelsdag januari’

De aandelenbeurs in Amsterdam begint vrijdag waarschijnlijk met verlies aan de laatste handelsdag van januari. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters naar verwachting lager openen. Beleggers lijken zich op te maken voor een nieuwe turbulente beursdag. Donderdag gingen de beurzen bij de opening hard omlaag, maar werden de verliezen in de loop van de dag weer weggewerkt.