Coronabesmettingen op Aruba nemen toe

De afgelopen dagen is het aantal coronabesmettingen op Aruba toegenomen. Afgelopen maandag werd bekend dat er op het eiland vijf besmettingen met de Britse variant van het coronavirus waren aangetroffen. Donderdag zijn 49 nieuwe gevallen van corona opgespoord, waarvan één onder een niet-ingezetene. Hiervoor zijn 828 tests uitgevoerd. In totaal zestien personen bleken virusvrij na quarantaine of isolatie. Hiermee is het aantal actieve besmettingen gestegen naar 406, waarvan zestien onder niet-ingezetenen.