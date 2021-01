FNV somber over cao universitair medische centra

Vrijdag wordt opnieuw gepraat over een nieuwe cao voor de universitair medische centra. Nederland telt acht academische ziekenhuizen met ruim 67.000 medewerkers. De FNV ziet het overleg over betere voorwaarden somber in: „Tot nu toont de werkgever totaal geen waardering voor de medewerkers die zich het afgelopen coronajaar keihard hebben ingezet en geeft daarmee een heel verkeerd signaal af.”