De Jonge belooft vaccinatie-achterstand komende weken in te halen

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge baalt van de trage start van het vaccinatieprogramma en belooft dat de komende weken de achterstanden van de inentingen met het coronavaccin zullen worden ingehaald. „In de komende twee à drie weken gaan we meer wegprikken dan er binnenkomt. Dat betekent dat we met een paar weken bij zijn, we trekken ons been écht bij”, vertelt De Jonge aan het AD.