Al 100.000 liefhebbers voor Nationale Tuinvogeltelling

Er hebben zich al meer dan 100.000 vogelliefhebbers aangemeld om vrijdag, zaterdag of zondag mee te doen aan de Nationale Tuinvogeltelling, die elk jaar in januari wordt georganiseerd. Volgens Vogelbescherming Nederland is dat een recordaantal deelnemers. Vorig jaar werden 1,5 miljoen vogels geteld door ongeveer 90.000 tellers.