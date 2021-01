Kortere reistijden en meer treinen in NS-dienstregeling 2022

In de dienstregeling van 2022 gaan 200.000 reizigers erop vooruit door snellere verbindingen, meer treinen en kortere reistijden, dat zegt president-directeur Marjan Rintel van NS vrijdag in gesprek met De Telegraaf. Ook beloofde Rintel in de krant dat de trein betaalbaar moet blijven en „dat een kaartje niet duurder mag worden”.