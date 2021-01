Visa verwerkt voor het eerst sinds coronacrisis meer betalingen

Klanten van Visa hebben in de laatste drie maanden van 2020 vaker betaald met kaarten van de creditcardmaatschappij dan een jaar eerder. Het is voor het eerst sinds de uitbraak van de coronacrisis dat het aantal transacties op jaarbasis is gestegen. De fors toegenomen aankopen bij webshops door lockdowns maakte het verlies aan ander betalingsverkeer goed.