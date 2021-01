GameStop onderuit op Wall Street na Reddit-rally

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met winsten gesloten. De nieuwsstroom op Wall Street werd beheerst door de bedrijven waar activistische ‘Reddit-beleggers’ zich achter hadden geschaard. Deze bedrijven, waaronder winkelketen GameStop en bioscoopketen AMC, gingen hard onderuit nadat populaire beleggingsplatforms de handel in deze aandelen hadden beperkt.