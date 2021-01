Actievoerder Reijinga pauzeert koffiedrink-plan

Actievoerder Michel Reijinga van ‘Nederland in verzet, weg met dit kabinet’ is aanstaande zondag niet meer van plan om „koffie te gaan drinken” op het Museumplein in Amsterdam. Wel gaat hij bloemen leggen bij „een monument” in Nederland, schrijft hij op Facebook. De zondag daarna, op 7 februari, wil hij wel weer koffie gaan drinken op het plein. „Koffie zonder geweld”, aldus Reijinga.